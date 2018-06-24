В Киеве владелец ресторана расстрелял посетителей - ФОТО

В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял из пистолета трех мужчин. По предварительной информации от правоохранителей, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба, передает Day.Az со ссылкой на vesti-ukr.com.

Как сообщается, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. 60-летний владелец заявил, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.

В разгар спора владелец достал пистолет ПМ и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двоих с ранениями госпитализировали врачи.