На Гавайях устали наказывать за селфи с лавой
На сегодняшний день правительство Гавайских островов арестовало около 40 человек за то, что они проникли за заградительные барьеры к извергающемуся вулкану Килауэа, сообщает The Telegraph, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Среди задержанных были как туристы, так и местные жители, пытающиеся сфотографировать лаву и сделать селфи на ее фоне.
Недавно было принято решение ужесточить наказание за нахождение в опасных местах Большого острова: увеличить срок тюремного заключения до одного года, а штрафы - до пяти тысяч долларов.
"Лавовые брызги могут весить столько же, сколько холодильник, и даже небольшие фрагменты могут убить", - заявила Джанет Снайдер, представитель Управления мэра округа Гавайи.
Близость к лаве невероятно опасна, ведь ее потоки могут протекать быстрее средней скорости бега человека. А также вред для человека представляют испускаемые вулканом газы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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