Сильный взрыв в жилом доме в Германии, есть раненые

Взрыв произошел в жилом доме в городе Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. По меньшей мере пять человек получили ранения, некоторые из них серьезные, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

"Вчера вечером около 23:50 по местному времени очевидцы сообщили полиции о пожаре в многоквартирном доме на улице Леннепер-Штрассе в районе Вупперталь-Лангерфельд. По первым данным сначала произошел взрыв, почти полностью разрушивший здание. Минимум пять человек ранены в результате произошедшего, несколько из них тяжело", - говорится в сообщении, передает Day.Az.

Полиция не исключает, что в разрушенном строении могут оставаться люди. По состоянию на 06:30 возгорание еще не удалось ликвидировать, пожарные не смогли проникнуть в здание из-за опасности дальнейшего обрушения. В данный момент причины взрыва не известны, ведется расследование.