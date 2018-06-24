Иранские парламентарии потребовали отставки трех министров
24 июня 2018 12:45 207
Группа иранских законодателей направила письмо президенту Ирана Хасану Роухани с требованием заменить трех министров на фоне экономических проблем в стране, передает агентство Tasnim."Письмо подписали 50 представителей", - сообщил агентству член парламента Ирана Хосейн Максуд, отметив, что это уже второе по счету письмо к Роухани, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Парламентарии требуют отставки главы министерства кооперации, труда и социального обеспечения, министра сельского хозяйства и министра экономики - ряд должностей, отвечающих за социально-экономическое развитие Ирана.
По словам Максуда, Роухани пока никак не ответил на первое письмо.Наличие проблем в экономике страны ранее признавал президент Ирана, отмечая, что отчасти с ними связаны проходившие в конце декабря 2017 - начале 2018 года протесты в Иране. Кроме того, несколько месяцев назад в стране наблюдалось резкое ослабление местной валюты - риала по отношению к доллару так, что правительство установило фиксированный для всех банков курс - в районе 42 тысяч риалов за доллар. В то же время на свободном рынке стоимость доллара превышала отметку в 50 тысяч риалов.
Кроме того, из-за возможных санкций США после выхода из ядерной сделки под вопросом находятся контракты с крупными европейскими компаниями, в том числе Total и Airbus.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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