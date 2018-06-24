В Китае мужчина привел утят в торговый центр - ВИДЕО

В Китае мужчина провел через торговый центр трех утят. Видеоролик, на котором запечатлен этот момент, опубликован на канале China Global Television Network (CGTN) на YouTube, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ролик был снят в городе Чунцин на юго-западе Китая. Судя по поведению утят, они действительно слушаются мужчину и идут прямо за ним после его команды "встаньте в строй".

По данным CGTN, утята - домашние питомцы мужчины. Зачем он привел их с собой в торговый центр, журналисты не уточняют.

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