Мевлют Чавушоглу: Сегодняшние выборы являются самыми важными в истории Турции

Сегодняшние выборы являются самыми важными в истории Турции, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в воскресенье турецкий СМИ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Чавушоглу отметил, что проходящие выборы в Турции важны не только для самой страны, но и для стабильности в регионе.

"Выборы в Турции, как и ранее, так и сегодня проходят в демократических условиях", - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Турция имеет демократические ценности.

Напомним, что сегодня в Турции в 08:00 по местному времени началось голосование на парламентских и президентских выборах. Голосование на выборах завершится в 17:00 по местному времени.

Всего, правом голоса в Турции обладают более 56 миллионов человек.

Граждане Турции, которые проживают в зарубежных странах, голосовали на президентских и парламентских выборах с 11-17 июня.

Число проживающих за рубежом граждан Турции, проголосовавших на парламентских и президентских выборах, составило 1 468 408 человек. В целом, правом голоса среди проживающих за рубежом граждан Турции обладают 3 470 323 человек.

Голосование проводилось в 123 дипмиссиях Турции в 60 странах мира.

Отметим, что на пост президента Турции претендуют: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мэраль Акшенер, от партии "Сеадет" (SP) - Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) - Мухаррем Индже, от партии "Ватан" (Vatan Partisi) - Догу Перинчек, от Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.