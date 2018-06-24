В Британии раскритиковали реверансы Терезы Мэй
24 июня 2018 13:35 483
Пользователи сети раскритиковали британского премьер-министра Терезу Мэй за то, как она делает реверансы. На это обратила внимание газета The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что во время визита принца Уильяма в новый реабилитационный центр в Ноттингемшире Мэй приветствовала его "настолько низким реверансом, что это было как-то странно".
В связи с этим автор статьи обратил внимание на другие снимки, на которых Мэй делает реверансы. Он заметил, что глубокие приседания больше подходят для "любительских драматических постановок".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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