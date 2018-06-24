Глава МИД Италии предупредил об угрозе раскола ЕС

Глава итальянского внешнеполитического ведомства Энцо Моаверо-Миланези заявил, что отсутствие единой позиции по миграционному вопросу у стран-членов Евросоюза (ЕС) может привести и к расколу сообщества, и закрытию границ. Об этом политик сказал в интервью газете Il Messaggero, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра, ЕС превратился в архипелаг, состоящий из множества островов, в котором снизилась способность находить компромиссные решения и "по-настоящему" сотрудничать.

"И есть высокий риск раскола. Нынешние разногласия, сложность прийти к решению, работать вместе сейчас производят разъедающий эффект, гораздо более сильный, чем финансовый кризис сообщества 2012 года", - заявил Моаверо-Миланези.

Он добавил, что в действительности многие европейские страны уже закрывают свои границы, что отрицательно скажется на общем рынке, а также на тех, кто работает, учится и путешествует.

Моаверо-Миланези подчеркнул, что решение возможно найти, хотя это и будет сложно. Так, итальянская сторона предлагает снять со стран, в которые прибывают мигранты, ответственность за их прием и размещение, а также организовать центры приема мигрантов в странах, откуда они отправляются или через которые они добираются до Европы.