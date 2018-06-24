Турецкий премьер пообещал выставить на аукцион свое кресло

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал в шутку выставить свое кресло на аукцион, так как его должность при переходе на президентскую систему после президентских и парламентских выборов будет упразднена, об этом он заявил в Измире, где голосовал на выборах, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пусть для народа, для страны эти выборы станут благом. Турция идет к новым горизонтам и будет продолжать свой путь... А мое кресло (премьера) останется у меня. Я его выставлю на аукцион", - сказал Йылдырым журналистам.

На досрочных президентских и парламентских выборах в избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими проходят парламентские выборы.