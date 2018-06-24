Кадыров сделал подарок Салаху

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил нападающему сборной Египта Мохаммеду Салаху футболку грозненского клуба "Ахмат". Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кадыров организовал ужин в честь египетской команды, которая лишилась шансов на выход в 1/8 финала чемпионата мира. На нем он также присвоил Салаху звание почетного гражданина республики. "Обе стороны выразили пожелание в будущем провести товарищеский матч между египетской сборной и футбольным клубом "Ахмат"", - написал Кадыров.