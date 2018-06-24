Израильские военные выпустили ракету по беспилотнику на границе с Сирией

24 июня 2018 15:05

Израильские военные выпустили зенитную ракету по беспилотному летательному аппарату, приближавшемуся к границе со стороны Сирии, и заставили его сменить курс, сообщила армейская пресс-служба, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тип "дрона", его принадлежность и назначение израильтяне не конкретизируют.

"Ракета Patriot была выпущена по беспилотному летательному аппарату, приближавшемуся со стороны Сирии. В результате БПЛА удалился от границы. Поражения не было", - сказано в пресс-релизе.

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