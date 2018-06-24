В тоннеле под Ла-Маншем возобновили движение поездов - ОБНОВЛЕНО

17:04

Движение высокоскоростных поездов Eurostar по тоннелю под Ла-Маншем между Францией и Великобританией восстановлено, сообщают РИА Новости, ссылаясь на компанию-оператора Eurotunnel, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что трафик был прерван в воскресенье в обе стороны на несколько часов из-за отключения электричества.

"Движение поездов возобновляется. Поезда выехали из Великобритании и в ближайшее время начнется движение поездов из Франции", - отмечается в Twitter Eurotunnel.

Eurostar - оператор железнодорожной сети, соединяющей Лондон и графство Кент в Великобритании с городами Париж, Лилль (Франция) и Брюссель (Бельгия). Поезда Eurostar пересекают пролив Ла-Манш по Евротоннелю, проложенному под ним. Поезд Eurostar, по существу, является удлиненной модификацией состава TGV (французская сеть высокоскоростных электропоездов), приспособленной для эксплуатации в Великобритании и Евротоннеле.

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15:30

Как сообщили в воскресенье компания-оператор Eurotunnel и транспортная компания Eurostar, на французском терминале системы произошла авария, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru. Перебой в подаче энергии привел к остановке поездов, шедших из Франции, пишет ТАСС.

К сожалению, одностороннее функционирование линии невозможно, поэтому поезда из Великобритании также остановлены. Уже два часа инженеры не могут справиться с аварией.