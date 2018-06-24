Легенду сборной Испании не пустили на иранский телеканал из-за прически
24 июня 2018 16:50 366
Бывший защитник сборной Испании по футболу Карлес Пуйоль не смог выступить в качестве эксперта на иранском телеканале из-за пышной прически, сообщает "Би-би-си".
Чемпион мира в составе "красной фурии" должен был появиться в студии одного из иранских телеканалов перед матчем второго тура чемпионата мира - 2018 между командами Испании и Ирана, однако экс-игрока "Барселоны" не пустили в эфир из-за его знаменитой прически, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что местным телевизионным компаниям не разрешают пускать в эфир людей, чья внешность может вызвать вопросы у мусульман.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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