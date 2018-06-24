В Египте продлили режим ЧП

Парламент Египта в воскресенье проголосовал за продление действующего в стране режима чрезвычайного положения еще на три месяца, сообщила пресс-служба законодательного органа, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее соответствующий указ подписал глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси.

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Затем, в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось каждый раз на три месяца.

В настоящее время Египет проводит масштабную операцию по борьбе с терроризмом на севере и в центральной части Синайского полуострова.