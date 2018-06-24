Премьера Великобритании призвали готовиться к Brexit без сделки с ЕС

Представители политических и научных кругов Великобритании призвали премьер-министра Терезу Мэй подготовить план действий по выходу из Евросоюза без каких-либо договоренностей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

60 парламентариев, экономистов, юристов и ученых считают, что готовность Англии к такому сценарию усилит позиции Соединенного королевства в переговорах с Брюсселем, пишет ТАСС.

Власти ЕС до сегодняшнего дня не могут согласовать условия "развода" с Великобританией. Ранее правительство Мэй сообщало об уверенности в достижении "хорошего соглашения". Brexit состоится 29 марта 2019 года.