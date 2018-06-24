На некоторых индийских пляжах запретили делать селфи

Спасательные службы индийского штата Гоа определили на пляжах зоны, в которых запрещено делать селфи, сообщает индийский телеканал NDTV, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, частное спасательное агентство Drishti Marine, назначенное местными властями, определило 24 зоны вдоль побережья, где селфи запрещены. Решение было принято после того, как несколько туристов утонули во время фотографирования.

"В этих зонах будут стоять таблички с надписью "селфи запрещены". На эти таблички вскоре будут добавлены инструкции в картинках, номер бесплатного телефона экстренной помощи, а также список того, что можно, а что нельзя делать в Гоа", - заявил исполнительный директор агентства Рави Шанкар.

Из-за неблагоприятных погодных условий (в Индии бушует муссон) агентство рекомендует туристам не заходить в море. На всех пляжах установлены красные флаги, обозначающие опасные для плавания погодные условия. Как сообщает телеканал, сезон муссонов продлится в регионе с 1 июня по 30 сентября.

По данным СМИ, Индия лидируют по количеству жертв современной привычки делать селфи. Так, газета Washington Post сообщала, что из 27 зафиксированных в 2015 году случаев гибели людей во время селфи почти половина пришлась на Индию.