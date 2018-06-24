Макрон заявил о политическом кризисе в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа переживает политический кризис из-за проблемы вторичной миграции, ключ к его преодолению заключается в выработке ответственных и солидарных решений, и здесь Париж не нуждается ни в чьих уроках, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Политический кризис, который переживает сегодня Европа и ЕС, связан с этим вопросом (перемещений внутри ЕС)", - заявил он перед началом неформальных переговоров по миграции в Брюсселе.

"Нужны ясные идеи для его разрешения. У нас в ЕС есть ценности, и каждый раз, когда мы их предаем, мы делаем самое худшее. Ценности - это уважение прав человека, уважение других государств, и солидарность, которая нас скрепляет", - сказал он журналистам.

Макрон добавил, что решение, которое планируют разработать в ЕС, должно быть европейским. Оно должно быть построено на сотрудничестве стран, требующем ответственности и солидарности, чтобы разделить нагрузку, которую некоторые государства испытывают.

"По этому вопросу Франция ни в чьих уроках не нуждается. Мы вторая страна по числу принимаемых в этом году беженцев", - подчеркнул он.