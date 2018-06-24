Эрдоган лидирует на выборах в Турции - ПЕРВЫЕ ИТОГИ

По предварительным подсчетам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 59,92% голосов избирателей на президентских выборах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Турции (YSK).

В сообщении отмечается, что данный момент подсчитано 18,61 % голосов.

Кандидат от Народной республиканской партии (CHP) - Мухаррем Индже набрал 26,53 % голосов, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мэраль Акшенер 7,72 %, кандидат Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ 5,50 %, кандидат от партии "Сеадет" (SP) - Темель Карамоллаоглу 0,94 % и кандидат от партии "Ватан" (Vatan Partisi) - Догу Перинчек 0,18 % голосов избирателей.

В сообщении также говорится, что на парламентских выборах также лидирует блок под названием "Народное единство" (Cumhur İttifakı) ( Партия Справедливости и развития и Партия националистического движения (MHP) предварительно набрав 65,42 % голосов избирателей.

Отметим, что сегодня в 17:00 по местному времени в Турции завершились парламентские и президентские выборы.

Напомним, что сегодня в Турции в 08:00 по местному времени началось голосование на парламентских и президентских выборах. Всего, правом голоса в Турции обладали более 56 миллионов человек.

Граждане Турции, которые проживают в зарубежных странах, голосовали на президентских и парламентских выборах с 11-17 июня.

Число проживающих за рубежом граждан Турции, проголосовавших на парламентских и президентских выборах, составило 1 468 408 человек. В целом, правом голоса среди проживающих за рубежом граждан Турции обладают 3 470 323 человек.

Голосование проводилось в 123 дипмиссиях Турции в 60 странах мира.

Отметим, что на пост президента Турции претендуют: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мэраль Акшенер, от партии "Сеадет" (SP) - Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) - Мухаррем Индже, от партии "Ватан" (Vatan Partisi) - Догу Перинчек, от Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.