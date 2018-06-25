Не менее 86 человек погибли при столкновениях в Нигерии

По меньшей мере 86 человек погибли в результате столкновения скотоводов и фермеров в нигерийском штате Плато (центральная часть страны). Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, полиция обнаружила тела погибших в субботу при осмотре деревень в регионе Барикин Лади. Еще шесть человек получили ранения, около 50 домов были сожжены.

В воскресенье в регионе был введен комендантский час для предотвращения дальнейших нарушений закона, отмечает AFP.

Столкновения скотоводов с фермерами не являются редкостью для Нигерии. В различных штатах страны регулярно происходят стычки между представителями различных этнических групп, ведущих оседлый или кочевой образ жизни. Основной причиной разногласий является право пользования землей и источниками воды.