Нефть Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+
25 июня 2018 08:59 163
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в начале торгов на бирже ICE упала на 2%, до $74,05 за баррель на фоне итогов встречи стран ОПЕК+ 22-23 июня, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Страны ОПЕК+ на встрече в субботу, 23 июня, утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз.
Параллельно министры обсудили вступление России в ОПЕК в качестве наблюдателя и рассказали, в каком формате альянс может существовать после 2018 года. При этом 22 июня цена августовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 3%, до $75,2.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
24 Июн. 16:33 4 724
-
24 Июн. 21:59 4 375
-
00:10 3 448
-
24 Июн. 21:36 3 179
-
24 Июн. 11:19 2 946