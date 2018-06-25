Глава Пентагона начинает поездку в Индо-Тихоокеанский регион
Министр обороны США Джеймс Мэттис 26-28 июня совершит визит в Китай в рамках своей седьмой поездки в Индо-Тихоокеанский регион, говорится в пресс-релизе Пентагона.
Ранее минобороны Китая сообщило, что в Пекине ожидают визит Мэттиса 26-28 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как говорится в пресс-релизе, Мэттис начал свою поездку с визита на Аляску 24 июня. Затем 26-28 июня он совершит визит в Китай, где встретится с высокопоставленными чиновниками для "обмена стратегическими перспективами и обсуждения областей, вызывающих взаимное беспокойство". Отмечается, что это первый визит главы Пентагона в Китай с 2014 года.
Затем Мэттис прибудет в Южную Корею для встречи с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му.
Глава Пентагона завершит свою поездку 29 июня в Японии, где он встретится с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой.
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