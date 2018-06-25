Власти Италии запретили спасателям помогать кораблям с беженцами
25 июня 2018 09:07 208
Итальянские власти запретили спасателям отправляться на помощь кораблям с беженцами, даже если суда подают сигналы бедствия, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Как заявили в Риме, спасение подобных кораблей - дело Ливии, так как суда, направляющиеся в Европу по Средиземному морю, подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод.
Ранее Италия отказалась принимать корабли с беженцами, и они были вынуждены плыть к берегам Испании, напоминает телеканал "Россия 24". Более того, официальный Рим пригрозил, что перестанет платить взносы в Европейский союз, если он не пересмотрит пути распределения беженцев по континенту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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