Власти Италии запретили спасателям помогать кораблям с беженцами

Итальянские власти запретили спасателям отправляться на помощь кораблям с беженцами, даже если суда подают сигналы бедствия, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как заявили в Риме, спасение подобных кораблей - дело Ливии, так как суда, направляющиеся в Европу по Средиземному морю, подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод.

Ранее Италия отказалась принимать корабли с беженцами, и они были вынуждены плыть к берегам Испании, напоминает телеканал "Россия 24". Более того, официальный Рим пригрозил, что перестанет платить взносы в Европейский союз, если он не пересмотрит пути распределения беженцев по континенту.