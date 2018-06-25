Армия Сирии освободила от боевиков территорию на границе с Ираком
25 июня 2018 09:09 160
Сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" часть пустыни на границе с Ираком. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства, от боевиков ИГ была освобождена территория в 1800 квадратных километров в пустыне западнее города Аль-Букемаль на границе с Ираком.
Как отмечается, в ходе операции армия САР ликвидировала "большое количество" боевиков.
Ранее армия Ирака заявила об уничтожении 45 боевиков ИГ в Сирии.
Как отмечалось, операция была проведена во время встречи командиров ИГ в сирийском городе Хаджин.
"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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