Армия Сирии освободила от боевиков территорию на границе с Ираком

Сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" часть пустыни на границе с Ираком‍. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, от боевиков ИГ была освобождена территория в 1800 квадратных километров в пустыне западнее города Аль-Букемаль на границе с Ираком.

Как отмечается, в ходе операции армия САР ликвидировала "большое количество" боевиков.

Ранее армия Ирака заявила об уничтожении 45 боевиков ИГ в Сирии.

Как отмечалось, операция была проведена во время встречи командиров ИГ в сирийском городе Хаджин.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.