WSJ: Трамп намерен ввести новые ограничения для компаний КНР
25 июня 2018 09:15 173
Президент США Дональд Трамп планирует запретить китайским компания инвестировать в технологические фирмы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп также намерен заблокировать дополнительный экспорт технологий США в Китай, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, президент США объявит о новых мерах в отношении КНР в ближайшее время.
Ранее Трамп заявил, что сможет урегулировать торговые споры с Китаем. По его словам, он "не позволит Китаю получать выгоду за счет США".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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