В Китае автопогрузчик въехал в толпу людей, есть жертвы
25 июня 2018 09:21 142
Мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей в Китае, один человек погиб, более десяти пострадали, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел рано утром в городе Яньтай. Мужчина на вилочном автопогрузчике совершил наезд на толпу людей вблизи одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.
В результате один человек от полученных ранений погиб на месте, еще более 10 пострадали. Также был нанесен ущерб находившимся поблизости автомобилям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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