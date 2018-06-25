В Китае автопогрузчик въехал в толпу людей, есть жертвы

25 июня 2018 09:21

Мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей в Китае, один человек погиб, более десяти пострадали, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел рано утром в городе Яньтай. Мужчина на вилочном автопогрузчике совершил наезд на толпу людей вблизи одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.

В результате один человек от полученных ранений погиб на месте, еще более 10 пострадали. Также был нанесен ущерб находившимся поблизости автомобилям.

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