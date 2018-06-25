Дайте поспать: Роналду жестом попросил фанатов не шуметь под окнами отеля - ВИДЕО
25 июня 2018 11:05 834
В Саранске известный футболист Криштиану Роналду попросил фанатов жестом дать ему выспаться перед матчем и не шуметь под окнами отеля, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Футболиста сняли на видео.
Болельщики вели себя так шумно, что спортсмену пришлось подойти к окну и попросить их вести себя тише.
Игра сборных Португалии и Ирана состоится на стадионе "Мордовия Арена".
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