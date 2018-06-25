Массовое отравление в Батуми, около 100 пострадавших

Около 100 человек, в том числе дети, доставлены в больницы с признаками отравления после свадебного торжества в грузинском курортном городе Батуми. Об этом сообщила в понедельник телекомпания "Рустави 2", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, в ресторане, где проходил банкет на 400 человек, свою причастность к случившемуся отрицают.

"В центре здравоохранения Аджарии пояснили, что причина массового отравления станет известны через несколько дней, ее установит экспертиза", - сообщает телекомпания.

По словам одной из пострадавших, в ресторане не были соблюдены правила хранения еды и напитков, стол с закусками и рыбой был накрыт за несколько часов до начала торжества, а в самом помещении было жарко.

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