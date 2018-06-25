Джесон Стэтхэм против гигантской кровожадной акулы: появился впечатляющий трейлер - ВИДЕО

Популярный актер, звезда боевиков Джейсон Стэтхэм готовится к битве с гигантской акулой в новом международном трейлере фантастического триллера "Мег".

Сам фильм основан на романе Стива Альтена. Стэтхэм играет бывшего капитана военно-морского флота и дайвера Джонаса Тейлора. К нему обращаются за помощью ученые, которые случайно обнаружили в глубоких водах океана доисторическую акулу мегалодон, и теперь не знают, как с ней справиться. Тем временем акула подбирается к прибережным водам, где купается много людей, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

В свеженьком трейлере показано, как герой Стэтхэма сначала не соглашается вновь погружаться под воду, но когда узнает, что дело в его старой знакомой Мег, как он ласково называет мегалодон, то все-таки решает отправиться с учеными на дно океана. Вместе с ним пытаться остановить кровожадную акулу, чьи размеры на постерах поражают, будут Руби Роуз, Ли Бинбин, Рэйн Уилсон, Роберт Тейлор и Клифф Кертис.

Фильм в духе "Челюстей" Джона Тертелтауба, известного благодаря дилогии "Сокровище нации". Кинокартина "Мег" выйдет в украинских кинотеатрах 9 августа.

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