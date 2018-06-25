В Турции ликвидировали более 20 террористов

В рамках операций, проводимых ВС Турции против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), на территории страны ликвидированы 24 боевиков РПК. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Турции, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Операции проводились в юго-восточных провинциях Турции.

"В рамках операций против РПК были изъяты огнестрельное оружие, ручные противотанковые гранаты", - говорится в сообщении МВД Турции.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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