Кенгуру решил помочь футболистам во время игры - ВИДЕО

25 июня 2018 14:14

Во время футбольного матча между клубами Belconnen United и Canberra на поле выскочил кенгуру. Видео появилось в микроблоге Capital Football.

Животное некоторое время задержалось возле ворот, а потом ускакало с поля. Игроки пытались прогнать его с помощью мяча, но это удалось не сразу: прежде чем удалиться, животное несколько раз проскакало поперек поля, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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Нажмите на видео для просмотра:
Кенгуру решил помочь футболистам во время игры

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