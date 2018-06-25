Военнослужащие промаршировали в центре Баку - ВИДЕО

25 июня 2018 14:35

Азербайджанские военнослужащие в рамках подготовки к военному параду в честь 100-летия Вооруженных сил АР промаршировали в центре Баку, передает Day.Az со ссылкой на gapp.az.

Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как военнослужащие различных родов войск маршируют в центре столицы, подпевая патриотические песни.

Отметим, что завтра в Азербайджане в связи с 100-летием создания армии пройдет военный парад, на котором будут продемонстрированы самые современные виды оружия и военной техники.  В параде будут участвовать азербайджанские военные всех родов войск Вооруженных сил, а также представители других стран.

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Нажмите на видео для просмотра:
Военнослужащие промаршировали в центре Баку

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