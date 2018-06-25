Школьники растрогали учителя до слез, собрав для него деньги - ВИДЕО

25 июня 2018 15:13

Ученики одной из школ в Бразилии собрали деньги для своего учителя, который около 2 месяцев не получал зарплату. Все это время мужчина заменял учителя, ушедшего на больничный. С марта по май он не получал зарплату и содержал свою семью на помощь от друзей, передает Day.Az со ссылкой на lemurov.net.

Ученики узнали об этом и решили собрать деньги для преподавателя. Коробочку с бразильскими реалами они оставили на столе. Когда учитель увидел это, он не смог сдержать слез.

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Школьники растрогали учителя до слёз, собрав для него деньги

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