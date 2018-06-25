Автомобиль врезался в толпу пешеходов в пригороде Дублина - ВИДЕО
25 июня 2018 15:37 253
Автомобиль врезался утром в толпу пешеходов около церкви в Клондолкине, который находится в западном пригороде Дублина, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В результате инцидента пострадали три человека, сообщает "Айриш таймс".
По предварительным данным, двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Еще один из них получил незначительные травмы.
На место инцидента выехали спасатели и медики.
По некоторым данным, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем.
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