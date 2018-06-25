Автомобиль врезался в толпу пешеходов в пригороде Дублина - ВИДЕО

Автомобиль врезался утром в толпу пешеходов около церкви в Клондолкине, который находится в западном пригороде Дублина, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В результате инцидента пострадали три человека, сообщает "Айриш таймс".

По предварительным данным, двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Еще один из них получил незначительные травмы.

На место инцидента выехали спасатели и медики.

По некоторым данным, авария произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

