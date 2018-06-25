Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты в энергетике
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора отметили приоритетный характер совместных проектов в энергетике - строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает пресс-службу Кремля, передает Day.Az.
"Подтверждена взаимная заинтересованность в расширении партнерских связей между двумя странами. Отмечен приоритетный характер стратегических совместных проектов в сфере энергетики - строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении.
Кроме того, Владимир Путин поздравил турецкого лидера с победой на президентских выборах и пожелал успехов в дальнейшей государственной деятельности.
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