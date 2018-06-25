Апокалиптическая картина разрушения домов в Китае из-за наводнения - ВИДЕО

25 июня 2018 17:42

Жители города Байсэ (округ Тяньлинь, Гуанси-Чжуанский автономный район, КНР) в одночасье лишились жилья из-за наводнения, вызванного непрекращающимися ливнями в Китае, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Свидетели разгула стихии запечатлели апокалиптическую картину разрушения частных домов.

По информации местных СМИ, в результате обрушения зданий никто не пострадал. Все жители успели покинуть свои жилища и наблюдали, как стихия разрушила сооружения.

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Из за наводнения, дома, как карточные домики сложились в Китае -1

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