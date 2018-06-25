Путин и Эрдоган договорились о взаимодействии по урегулированию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились поддерживать плотное взаимодействие по вопросам сирийского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Условлено поддерживать плотное взаимодействие по вопросам сирийского урегулирования", - говорится в сообщении.

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