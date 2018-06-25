В Индонезии неизвестные открыли стрельбу по самолету

25 июня 2018 19:34

Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по небольшому самолету в провинции Папуа на острове Новая Гвинея в Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на издание Jakarta Post.

По данным издания, инцидент произошел после приземления самолета в аэропорт. На борту находились 15 пассажиров, в том числе, мобильная полицейская бригада, которая прилетела для обеспечения безопасности на предстоящих местных выборах, передает Day.Az.

Согласно изданию, в результате нападения пилот самолета получил несколько огнестрельных ранений.

"Пилот получает медицинскую помощь в больнице... Он находится в сознании", - цитирует издание представителя местной полиции.

 

Полиция и силы безопасности страны проводят поиск нападавших. Отмечается, что власти рассматривают возможность отложить проведение выборов в связи с атакой.

В свою очередь, по данным агентства Синьхуа, в результате нападения погибли три человека, два члена экипажа пострадали.

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