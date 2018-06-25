В Аргентине задержаны около 600 авиарейсов - ПРИЧИНА

Более 590 авиарейсов задержаны или отменены в Аргентине из-за всеобщей забастовки, которая проводится профсоюзами в знак протеста против экономической политики правительства. Как сообщило в понедельник агентство EFE со ссылкой на официальные данные, стачка затронула в общей сложности около 71 тыс. пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В результате 24-часовой забастовки, к которой присоединились профсоюзы авиатранспортного хозяйства, парализованной оказалась работа столичного международного аэропорта Эсейса и многих других авиатерминалов. По данным Министерства транспорта республики, продолжает функционировать аэродром Эль-Паломар, расположенный недалеко от столицы страны - Буэнос-Айреса.

О проведении всеобщей забастовки объявила Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) - крупнейшее профсоюзное объединение Аргентины. В результате стачки парализовано движение общественного транспорта в столице и в других городах страны. К призыву ВКТ присоединились также работники других секторов экономики южноамериканской республики.