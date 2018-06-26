Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо
Принцу Гарри и Меган Маркл запретили есть блюда, в которых содержится чеснок, во время их официальных визитов и путешествий. Об этом пишет Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как сообщает источник, такие меры в королевской семье принимаются, чтобы избежать плохого запаха изо рта.
Также оказалось, что королева Елизавета II ненавидит чеснок и запрещает добавлять его в еду. "Мы никогда не готовим блюда с чесноком или большим содержанием лука. Королева этого ни за что не позволит", - рассказал шеф-повар Букенгемского дворца Даррен Макгрейди.
Сама Меган Маркл поделилась, что одно из ее любимых блюд, "Филиппинский адобо из курицы", содержит очень много чеснока, но в путешествиях ей придется от него отказаться. Однако герцогине Сассекской разрешено готовить его дома, когда официальных поездок не запланировано.
Ранее в июне герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что в своем первом совместном путешествии они посетят Австралию, Новую Зеландию, Королевство Тонга и Республику Фиджи. Как сообщили в Кенсингтонском дворце, путешествие состоится в октябре 2018 года и будет совпадать с Invictus Games ("Игры непобедимых") в Сиднее.
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