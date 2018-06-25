В ЕC выразили готовность работать с руководством Турции

ЕС заявляет о готовности работать с президентом Турции и новым парламентом для решения общих задач, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и комиссара по вопросам соседских отношений и расширению ЕС Йоханнеса Хана, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На всеобщих и президентских выборах в Турции 24 июня наблюдалась очень высокая явка избирателей и широкий спектр кандидатов и партий, участвовавших в выборах. Это вновь подтвердило твердую приверженность турецкого народа демократическим процессам и его стремление к гражданским свободам, а также верховенству права и основным свободам", - говорится в заявлении.

"Мы будем работать с президентом и парламентом для решения многих общих задач, стоящих перед нами", - отмечается в нем.

При этом в документе указано, что, по оценке миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, "у избирателей был реальный выбор, но условия для проведения предвыборной кампании были неравными". "Кроме того, ограничительные правовые рамки и полномочия, предоставляемые в условиях чрезвычайного положения, ограничивают свободу собраний и выражения мнений, в том числе в СМИ", - говорится в сообщении.

"Выборы знаменуют вступление в силу новой президентской системы, которая имеет далеко идущие последствия для турецкой демократии - как было отмечено Венецианской комиссией - в отношении сдержек и противовесов", - заключили Могерини и Хан.

Отметим, что 24 июня в Турции прошли президентские и парламентские выборы.

По предварительным итогам выборов, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,58 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от "İyi Parti" Мэраль Акшенер - 7,30 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,39 процента, от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии "Ватан" (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,20 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, блок "Народное единство" (Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (MHP) набрал 53,65 процента голосов избирателей, блок "MİLLET İTTİFAKI" с участием CHP, SP и "İyi Parti" - 33,96 процента, а HDP - 11,69 процента. Остальные партии набрали 0,07 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 48, CHP -147, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

Партия SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.