В Южной Корее два самолета столкнулись в аэропорту - ВИДЕО

Столкновение двух самолетов произошло в южнокорейском аэропорту Кимпхо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Инцидент произошел во время ливневого дождя. Воздушное судно авиакомпании Air Korean хвостовой частью задело крыло лайнера Asiana Airlines, что вызвало повреждения самолетов. Некоторые рейсы в аэропорту задержаны, передает Day.Az.

Во время происшествия на борту самолетов пассажиров не было.

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