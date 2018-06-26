В Южной Корее два самолета столкнулись в аэропорту - ВИДЕО

26 июня 2018 09:00

Столкновение двух самолетов произошло в южнокорейском аэропорту Кимпхо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Инцидент произошел во время ливневого дождя. Воздушное судно авиакомпании Air Korean хвостовой частью задело крыло лайнера Asiana Airlines, что вызвало повреждения самолетов. Некоторые рейсы в аэропорту задержаны, передает Day.Az.

Во время происшествия на борту самолетов пассажиров не было.

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Видео с места столкновения самолетов в аэропорту в Южной Корее

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