В Швеции объявили о массовом чипировании людей - ВИДЕО

26 июня 2018 10:08

Жители Швеции дружно шагнули в мир будущего из фантастических романов. В стране объявили о массовом чипировании людей. Три с половиной тысячи шведов уже записались на процедуру добровольно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Подкожный чип вживляют с помощью специального пистолета - между большим и указательным пальцем. Устройство выполняет сразу несколько функций: электронного кошелька, проездного на общественном транспорте, пропуска в офис и ключей от квартиры.

Впрочем, скептики добавляют к этому  \списку еще кое-что. Все, кому вживлен чип, автоматически попадают под колпак спецслужб. 

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Кошелек в пальце: Шведы выстроились в очередь на чипирование

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