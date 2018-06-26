В Швеции объявили о массовом чипировании людей - ВИДЕО
26 июня 2018 10:08 368
Жители Швеции дружно шагнули в мир будущего из фантастических романов. В стране объявили о массовом чипировании людей. Три с половиной тысячи шведов уже записались на процедуру добровольно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Подкожный чип вживляют с помощью специального пистолета - между большим и указательным пальцем. Устройство выполняет сразу несколько функций: электронного кошелька, проездного на общественном транспорте, пропуска в офис и ключей от квартиры.
Впрочем, скептики добавляют к этому \списку еще кое-что. Все, кому вживлен чип, автоматически попадают под колпак спецслужб.
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