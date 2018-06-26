Пентагон показал треугольное колесо - ВИДЕО

26 июня 2018 10:38

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках программы GXV-T (Ground X-Vehicle Technologies) показало гусеничную ленту, трансформирующуюся из треугольной формы в круглую. Видео армейского автомобиля с новыми колесами показал Task & Purpose, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Изобретение, полагают разработчики, повысит проходимость военной техники в труднодоступной местности, поскольку позволит сочетать возможности обычного колеса и гусеничной ленты.

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Пентагон показал треугольное колесо

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