Пентагон показал треугольное колесо - ВИДЕО
26 июня 2018 10:38 366
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках программы GXV-T (Ground X-Vehicle Technologies) показало гусеничную ленту, трансформирующуюся из треугольной формы в круглую. Видео армейского автомобиля с новыми колесами показал Task & Purpose, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Изобретение, полагают разработчики, повысит проходимость военной техники в труднодоступной местности, поскольку позволит сочетать возможности обычного колеса и гусеничной ленты.
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