В Амстердаме автомобиль протаранил здание газеты Telegraaf - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

10:56

Фургон врезался в главное здание нидерландской газеты Telegraaf, пострадавших нет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По сообщениям издания, белый фургон въехал в здание в 4.00 по местному времени (6.00 по Баку) на окраине Амстердама, после чего машина загорелась.

Как сообщает полиция, никто не пострадал, а водитель фургона скрылся с места преступления.

Полиция утверждает, что водитель намеренно врезался в здание газеты.

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11:37

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