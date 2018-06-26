В Амстердаме автомобиль протаранил здание газеты Telegraaf - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
26 июня 2018 11:37 162
10:56
Фургон врезался в главное здание нидерландской газеты Telegraaf, пострадавших нет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По сообщениям издания, белый фургон въехал в здание в 4.00 по местному времени (6.00 по Баку) на окраине Амстердама, после чего машина загорелась.
Как сообщает полиция, никто не пострадал, а водитель фургона скрылся с места преступления.
Полиция утверждает, что водитель намеренно врезался в здание газеты.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
---------
11:37
Нажмите на видео для просмотра:
-
25 Июн. 13:48 8 353
-
25 Июн. 15:01 4 970
-
25 Июн. 12:39 3 786
-
25 Июн. 22:25 3 585
-
25 Июн. 13:36 2 901