В Амстердаме автомобиль протаранил здание газеты Telegraaf - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

26 июня 2018 11:37

10:56

Фургон врезался в главное здание нидерландской газеты Telegraaf, пострадавших нет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По сообщениям издания, белый фургон въехал в здание в 4.00 по местному времени (6.00 по Баку) на окраине Амстердама, после чего машина загорелась.

Как сообщает полиция, никто не пострадал, а водитель фургона скрылся с места преступления.

Полиция утверждает, что водитель намеренно врезался в здание газеты.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

---------
11:37

Нажмите на видео для просмотра:
Автомобиль влетел в здание редакции газеты в Голландии

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az