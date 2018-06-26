Люди застряли вниз головой на сломавшемся аттракционе в Уфе - ВИДЕО
26 июня 2018 11:19 135
В Уфе люди застряли вниз головой на сломавшемся аттракционе. Инциден произошел в парке Якутова, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как видно на видео с места ЧП, посетители парка оказались в "ловушке" аттракциона "Корсар". Прежде, чем посетителей опустили вниз, им пришлось провести на высотке достаточно долгое время.
Как передает "КП", по словам автора видеозаписи, это не первый инцидент с этим аттракционом.
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