Люди застряли вниз головой на сломавшемся аттракционе в Уфе - ВИДЕО

В Уфе люди застряли вниз головой на сломавшемся аттракционе. Инциден произошел в парке Якутова, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как видно на видео с места ЧП, посетители парка оказались в "ловушке" аттракциона "Корсар". Прежде, чем посетителей опустили вниз, им пришлось провести на высотке достаточно долгое время.

Как передает "КП", по словам автора видеозаписи, это не первый инцидент с этим аттракционом.

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