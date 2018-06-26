В Японии неизвестный устроил стрельбу около школы
26 июня 2018 12:10 158
Неизвестный в Японии напал на полицейский участок, а затем устроил стрельбу из отнятого у стража порядка пистолета, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила во вторник телекомпания NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в городе Тояма в 300 километрах северо-западнее Токио. Нападавший ранил ножом полицейского и отнял у него пистолет. После этого он выбежал на улицу и выстрелами ранил охранника близлежащей школы и прохожего.
Мужчина задержан. Все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания.
Причины происшествия выясняются.
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