В Японии неизвестный устроил стрельбу около школы

26 июня 2018 12:10

Неизвестный в Японии напал на полицейский участок, а затем устроил стрельбу из отнятого у стража порядка пистолета, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила во вторник телекомпания NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Тояма в 300 километрах северо-западнее Токио. Нападавший ранил ножом полицейского и отнял у него пистолет. После этого он выбежал на улицу и выстрелами ранил охранника близлежащей школы и прохожего.

Мужчина задержан. Все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания.

Причины происшествия выясняются.

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