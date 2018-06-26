В Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов
26 июня 2018 12:14 157
Поезд сошел с рельсов в Австрии, в результате чего могли пострадать до 80 человек, в том числе дети. Об этом сообщает портал OE24, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает портал, инцидент произошел во вторник у города Санкт-Пёльтен. Два вагона поезда сошли с рельсов на узкоколейной железной дороге, которая соединяет Санкт-Пёльтен с городом Мариацелль.
Как сообщил представитель пожарной команды Франц Респергер, в поезде находились несколько десятков человек, преимущественно дети. По предварительным данным, один человек получил тяжелые ранения.
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