Стала известна дата самого долгого лунного затмения в 21-м веке - ВИДЕО

"Кровавая" луна, марсианские пейзажи и летний звездопад: россиян ждет поистине фантастическое шоу в ночном небе. Как пишут "Аргументы и факты", на 27 июля приходится уникальное совпадение сразу двух редких астрономических явлений, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Произойдет полное лунное затмение, которое станет самым долгим в 21-м веке - продлится более полутора часов. В это время лишь тусклый свет от нашей планеты будет попадать на Луну и окрасит ее в ярко-красный цвет. И в этот же самый момент на минимальном расстоянии от Земли окажется Марс - Красная планета будет так близко, что в телескопы удастся рассмотреть даже детали ландшафта.

А еще через пару дней пика своей активности достигнет метеорный поток. Чертить полосы в небе будут примерно по 16 "падающих звезд" в час.

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