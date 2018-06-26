В Иране боевики атаковали пограничников, есть погибшие

Трое пограничников погибли в результате нападения боевиков на юго-востоке Ирана, трое нападавших ликвидированы. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, столкновения между силами КСИР и террористами, пытавшимися проникнуть на территорию Ирана, произошли в пункте Мирджаве у границы с Пакистаном в понедельник вечером.

Иранские силы потеряли одного военного КСИР, а также двух человек из ополчения добровольцев ("Басидж"). Трое боевиков были ликвидированы, еще несколько ранены, остальные нападавшие, как отмечает агентство, вернулись на территорию Пакистана. К какой группировке принадлежали боевики, не уточняется.

Телекомпания IRIB в мессенджере Soroush сообщила, что нападение произошло во время матча между сборными Португалии и Ирана на Чемпионате мира по футболу. Ранее на юго-востоке Ирана произошло схожее нападение - боевики атаковали пограничников во время трансляции матча между сборными Ирана и Испании, тогда погибли двое силовиков, еще трое получили ранения.

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