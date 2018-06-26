В одном из гонконгских парков произошла стрельба, есть раненые
Четыре человека ранены в результате стрельбы в одном из парков в центре Гонконга, подозреваемая арестована. Об этом сообщает газета South China Morning Postсо ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел около 15.00 по местному времени в одном из городских парков.
"Свидетель сообщил полиции, что услышал звуки выстрелов и нашел двух раненых в парке", - цитирует издание представителя полиции.
Позднее в одном из торговых центров сотрудникам правоохранительных органов удалось арестовать подозреваемую.
По предварительной информации, двое раненых, женщина и мужчина, были госпитализированы с ранениями в голову. О состоянии двух других пострадавших не сообщается.
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